Ouderen met een tattoo: 'Ook zij hebben vaak een bucketlist'

"Het taboe is er nog niet helemaal af, maar je ziet wel steeds vaker dat ouderen een tatoeage nemen", zegt Rebecca Leidelmeijer. Gisteren opende zij een tattooshop in een verpleeghuis van Humanitas in Rotterdam. De toename verklaart ze onder meer doordat steeds meer medewerkers in de ouderenzorg tatoeages hebben. En dat brengt mensen op ideeën, ook ouderen.

Sinds dat rechtsgeldig is, kiezen steeds meer ouderen ervoor om 'niet reanimeren' te laten tatoeëren. "En laatst heb ik bij een man de naam van zijn overleden vrouw getatoeëerd", vertelt Leidelmeijer in het NOS Radio 1 Journaal. Bij ouderen gaat het meestal om subtiele printen. "Het zijn vooral veel symbolen of kleine plaatjes. Ik verwacht niet dat veel ouderen hun hele rug vol laten zetten."

Al tatoeërend komt ze bijzondere verhalen tegen. "Laatst had ik een zorgmedewerker van een andere instelling. Die had zo'n speciale band opgebouwd met een oudere man die ze verzorgde, dat ze samen dezelfde tatoeage hadden laten zetten."