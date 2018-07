Haalt Friesland het wereldrecord elektrisch rijden?

De N31 tussen Drachten en Leeuwarden is sinds 05.00 uur vanmorgen afgesloten. Niet door werkzaamheden of een ongeluk, maar om het wereldrecord elektrisch rijden te breken. Het is de grote finale van de Elfwegentocht.

"We gaan voor de grootste duurzame stoet ooit", zegt Tsjeard Hofstra van de Elfwegentocht. Om het huidige record uit 2015 te verbreken, moeten er minstens 576 elektrische voertuigen in één lange stoet meerijden vandaag.

Of dat ook gaat lukken is nog onzeker: gisteren kwam de organisatie nog 200 voertuigen tekort. "Het zou jammer zijn als de recordpoging daardoor mislukt. Maar uiteindelijk gaat het om bewustwording: we willen hiermee laten zien dat fossielvrij rijden gewoon mogelijk is."

Geen druppel diesel of benzine

Dat was ook het thema van de Elfwegentocht de afgelopen twee weken. Iedereen in Friesland werd aangemoedigd om fossielvrij te reizen, dus zonder een druppel diesel of benzine. En iedere dag kwam een andere provincie naar het noorden met hun schone alternatieven.

De parade eindigt vanmiddag in Leeuwarden. Na afloop van de wereldrecordpoging wordt de N31 rond 18.00 uur weer vrijgegeven. Omleidingen worden tot die tijd met borden aangegeven.