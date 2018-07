Thaise jongens donderdag uit het ziekenhuis

De twaalf Thaise jongens en hun trainer die wekenlang in een grot opgesloten zaten, mogen donderdag het ziekenhuis verlaten. Dat heeft de Thaise minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. "We moeten de kinderen en hun familieleden voorbereiden op de aandacht die ze zullen krijgen als ze naar buiten komen."

De tieners en hun begeleider werden aan het begin van de week in drie dagen tijd door negentien duikers uit de grotten gehaald. Daarna gingen ze met spoed naar het ziekenhuis in de stad Chiang Rai.

De Thaise autoriteiten waren bezorgd dat de jongens in aanraking waren gekomen met gevaarlijke schimmels, maar hun lichamelijke gezondheid bleek, op een paar infecties na, naar omstandigheden goed.

De jongens zaten vanaf 23 juni gevangen in een grottenstelsel in het noorden van Thailand, toen ze een wandeling maakten bij een excursie. Door de hevige regenval werd de uitgang geblokkeerd en moesten ze steeds dieper de grotten in. Uiteindelijk werd op zondag 8 juli de reddingsoperatie gestart. Hierbij kwam een duiker om het leven.