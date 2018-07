Koninklijke zomervakantie is geheim, wintervakantie niet

De bedoeling van de fotosessies is dat de media vervolgens "de persoonlijke levenssfeer van het koninklijk gezin respecteren". Behalve zijn zomervakanties omringt de koning ook zijn andere vakanties met geheimzinnigheid, al is bekend dat hij in de herfst en/of rond kerst meermalen met vakantie was bij zijn schoonfamilie in Argentinië. Daar is het dan zomer.

Het gebruik om hun zomerse vakantiebestemming geheim te houden, is pas onder koning Willem-Alexander ontstaan. De koninginnen Juliana en Beatrix deden daar niet geheimzinnig over. Zonnige vakantiefoto's van leden van het koninklijk huis, ook van Willem-Alexander en zijn gezinsleden, die vakantie vieren in hun Italiaanse buitenhuizen zijn er, dankzij het werk van persfotografen, te kust en te keur.