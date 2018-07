'FNV-kaderleden woest over cao-akkoord streekvervoer'

Kaderleden van de FNV zijn boos over het recent gesloten cao-akkoord in het streekvervoer. Trouw heeft een brief in handen die 45 kaderleden aan het hoofdbestuur van de vakbond hebben gestuurd. De vakbondsvrijwilligers schrijven dat "er negen dagen voor noppes is gestaakt".

Het cao-akkoord noemen de kaderleden waardeloos. Zo was de eis dat de werkdruk naar beneden zou gaan door na elke 2,5 uur rijden vijf minuten pauze te krijgen. Dat is in het akkoord een 'onderbreking' geworden, wat volgens de boze kaderleden niets waard is: "30 seconden kan ook een onderbreking zijn".

Eerder hadden de kaderleden het vertrouwen al opgezegd in Paula Verhoef, de FNV-onderhandelaar in het streekvervoer, omdat ze te solistisch zou optreden. Bovendien zou ze tegen de FNV-regels in in het geheim een cao-akkoord met de werkgevers hebben afgesproken, terwijl de kaderleden nog een nieuwe dag staken aan het voorbereiden waren.

Schandalig vertoon

Volgens de boze FNV'ers trekt ook hoofdbestuurder Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaarden in het FNV-bestuur, zich niets aan van de eigen reglementen. "Een schandalig vertoon van onbekwaamheid, arrogantie en respectloos gedrag naar de leden", schrijven ze in de brief aan het bestuur. Ze eisen dat Boufangacha met onmiddellijke ingang uit zijn functie wordt ontheven.

Bestuurder Boufangacha was volgens Trouw niet bereikbaar voor commentaar, maar onderhandelaar Verhoef reageert wel in de krant. Ze spreekt tegen dat de kaderleden niet goed op de hoogte werden gehouden van de onderhandelingen. Het FNV-bestuur zegt dat het akkoord in het streekvervoer "zeer goed verdedigbaar is", en dat alle voorgenomen verslechteringen in de cao van tafel zijn gehaald.

Chauffeurs in het streekvervoer kunnen van 19 juli tot 2 augustus stemmen over het cao-akkoord. De boze kaderleden roepen de duizenden collega's op het akkoord te verwerpen.