Hof akkoord met schikking van 1,3 miljard aan Fortis-aandeelhouders

Na jarenlange gerechtelijke procedures gaat het gerechtshof in Amsterdam akkoord met een megaschikking: de Belgische verzekeraar Ageas, voorheen Fortis Holding, moet gedupeerde aandeelhouders betalen. Het gaat in totaal om 1,3 miljard euro.

De verzekeraar moet tienduizenden aandeelhouders van het voormalige Fortis betalen. Ze kwamen in 2007 en 2008 in de problemen toen de bankverzekeraar bijna ten onder ging. Volgens de beleggers had het bedrijf de financiƫle situatie te rooskleurig voorgesteld.

Extra vergoeding

Aandeelhouders die geprocedeerd hebben tegen Fortis/Ageas of zich hadden aangesloten bij een belangenorganisatie krijgen een extra vergoeding van 25 procent, omdat zij extra kosten hebben gemaakt.

Het gerechtshof schrapte vorig jaar nog een fortis-schikking van 1,2 miljard. Leden van bepaalde beleggingsclubs zouden volgens die afspraken een hogere vergoeding krijgen dan andere beleggers, en dat vond het hof oneerlijk.

'Eindelijk afsluiten'

Door de nieuwe schikking vervallen de nog lopende Europese zaken tegen Ageas. Bart de Smet, ceo van de Belgische verzekeraar Ageas, reageert verheugd. "Zo kunnen we dit gedeelte van de Fortis-erfenis eindelijk afsluiten", zegt de topman. "Dankzij deze schikking krijgen we onze strategische en financiƫle flexibiliteit volledig terug en kunnen we ons helemaal richten op onze kernactiviteit: verzekeringen."

De details van de schikking worden op korte termijn bekendgemaakt. Aandeelhouders die niet gebonden willen zijn aan de gemaakte afspraken, moeten dit binnen vijf maanden laten weten.