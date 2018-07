Trumps strategie: 'Een cowboy die schietend de saloon binnenkomt'

Of hij nou de NAVO-top al bij het ontbijt op stelten zet, of zich een dag later kritisch uitlaat in een tabloid over de Britse premier May, terwijl zij op dat moment met hem aan het diner zit - waar president Donald Trump komt weet hij de internationale gemeenschap en media keer op keer te verbazen.

In juni, door de Canadese premier Justin Trudeau eerst nog "getalenteerd" te noemen, maar hem na de mislukte G7-top abrupt als "zwak en oneerlijk" te bestempelen.

Of door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un herhaaldelijk te beledigen en af te doen als "Little Rocket Man", om hem na hun historische ontmoeting in Singapore te omschrijven als een "slimme, grappige man, die geweldig kan onderhandelen".

Trump dreigt, paait en dreigt opnieuw. Internationale bondgenoten worden vijanden, traditionele vijanden worden 'geweldig'. Onconventioneel is het zeker. Op het diplomatieke toneel beweegt de Amerikaanse president zich als een olifant in de porseleinkast.

"Zeventig jaar lang hielden de Verenigde Staten een wereldorde in stand die, ongeacht de nadelen ervan, op z'n minst volgens voorspelbare patronen verliep", schrijft de economoon Will Hunt in the Guardian. "En plots is dat allemaal weg."

Werkt Trump met een strategie? En wat is die dan?