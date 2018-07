Zoontje van agressieve vader mag lid van voetbalclub blijven

Een Utrechtse voetbalclub die het lidmaatschap van een jongetje afnam omdat zijn vader agressief langs de zijlijn stond, had dat niet mogen doen. De club moet het lidmaatschap van de 8-jarige jongen respecteren, zei de rechter in Utrecht tijdens een kort geding.

In november vorig jaar werd de jongen, die al jaren bij de club speelde, tijdens een uitwedstrijd gewisseld. De vader van de 8-jarige jongen uitte volgens de rechtbank "zijn ongenoegen" en vertrok met zijn zoon tijdens de wedstrijd.

De club gaf de man de tijd om af te koelen. Tot 1 maart 2018 zou hij niet meer bij wedstrijden mogen zijn. Maar na die periode liet het bestuur weten dat de teamgenoten van de jongen en hun ouders zich al eerder geïntimideerd hadden gevoeld. De man zou vaker agressief langs de zijlijn hebben gestaan, meldt RTV Utrecht. Toen er geen oplossing kwam, besloot de club het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen van de jongen af te nemen.

Fanatiek

De vader erkent dat hij fanatiek is, maar hij vindt niet dat hij bedreigend en intimiderend gedrag vertoonde. De rechter laat in het midden of dat het geval was, maar "er valt niets aan te merken op het gedrag van het jongetje dat al vier jaar bij de club voetbalt en daar ook vriendjes heeft gemaakt".

Het opzeggen van het lidmaatschap van de jongen is een te radicale maatregel, vindt de rechtbank. Hij moet niet gestraft worden voor het gedrag van zijn vader.

De rechter geeft de vader en de voetbalvereniging mee dat zij in de eerste plaats rekening moeten houden met de jongen.