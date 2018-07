Tientallen doden in Pakistan na zelfmoordaanslag bij verkiezingsbijeenkomst

Bij een zelfmoordaanslag op een verkiezingsbijeenkomst in Pakistan zijn zeker zeventig mensen om het leven gekomen. Zeker 120 mensen hebben verwondingen opgelopen, heeft de politie bekendgemaakt.

Onder de doden in de stad Mastung zou een regionale kandidaat zijn die meedeed aan de verkiezingen. De Pakistaanse Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeÃĢist.

Het is het derde incident in een week tijd in de aanloop naar de verkiezingen op 25 juli. Eerder vandaag was er een bomaanslag op een verkiezingsbijeenkomst in de noordelijke stad Bannu. Daar kwamen vier mensen om het leven en raakten meer dan dertig mensen gewond.

In Peshawar, ook in het noorden, kwamen dinsdag 22 mensen om het leven bij een aanslag, onder wie ook een kandidaat.

Terugkeer van premier

De verkiezingen in Pakistan zijn uitgeschreven door de interim-regering. Die is aangetreden na het gedwongen vertrek van minister-president Nawaz Sharif. De oud-premier is vorige week veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens corruptie.

Hij kreeg de straf van het anti-corruptiehof in Islamabad vanwege de aankoop van luxe appartementen in Londen. Ook werd hij betaald door een bedrijf van zijn zoon. Sharif is bij verstek veroordeeld. Op het moment van de uitspraak was hij in de Britse hoofdstad.

De premier is eind van de middag teruggekeerd in Pakistan, samen met zijn dochter die tot zeven jaar is veroordeeld voor corruptie. Bij hun aankomst op de luchthaven van Lahore zijn ze gearresteerd.

'Leger steunt cricketheld'

Nawaz Sharif is drie termijnen premier geweest van Pakistan. Hij beschuldigt de veiligheidsdiensten en het leger ervan dat ze tegen hem samenspannen in de aanloop naar de verkiezingen. De oud-premier zegt dat ze de oud-cricketspeler en nationale held Imran Khan steunen.

Duizenden politiemensen bewaakten de weg naar het vliegveld en er zijn zeecontainers geplaatst om te voorkomen dat de aanhangers van Sharif hem konden verwelkomen.

Een woordvoerder van zijn PML-N-partij zegt dat honderden aanhangers zijn gearresteerd.