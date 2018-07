Twaalf Russen aangeklaagd voor hacken van Democratische Partij en Clinton

Speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, heeft twaalf Russen aangeklaagd voor het hacken van e-mails van de Democratische Partij en de campagne van Hillary Clinton.

Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend op een persconferentie. Plaatsvervangend minister van Justitie Rod Rosenstein, die de persconferentie gaf, zei dat de aangeklaagde Russen zich schuldig maakten aan het "hacken van computers, het stelen van documenten en het verspreiden van die documenten met als doel de verkiezingen te beïnvloeden".

De hackers beheerden volgens Rosenstein de platforms Guccifer 2.0 en DC Leaks. Via die platformen werden de documenten, zoals emails, gelekt. Van Guccifer 2.0 werd al langer vermoed dat het werd gerund door Russen. De aangeklaagde hackers hadden contact met Amerikanen, maar er was geen bewijs dat deze Amerikanen wisten dat ze te maken hadden met Russen, aldus Rosenstein.

President Trump, die momenteel op werkbezoek is in Europa, was eerder deze week al op de hoogte gebracht van de aanklachten. Dat het nieuws naar buiten wordt gebracht nu Trump buiten de VS is, was volgens Rosenstein niet bewust. Rosenstein: "Ik ga over feiten en de wet, niet over politiek. Er was simpelweg voldoende bewijs dit nu naar buiten te brengen".

Eerdere aanklachten

De persconferentie werd pas twintig minuten van tevoren door het ministerie van Justitie via Twitter was aangekondigd. Dat was vergelijkbaar met de gang van zaken in februari, toen er ook onverwacht een persconferentie werd georganiseerd.

Toen maakte Rosenstein bekend dat speciaal aanklager Mueller dertien Russen en drie Russische bedrijven had aangeklaagd. In totaal zijn er tijdens het Mueller-onderzoek nu 32 personen aangeklaagd, onder wie vier (campagne)medewerkers van Trump. Ook zijn er drie bedrijven aangeklaagd.

Mueller werd in mei vorig jaar aangesteld door het Congres om onderzoek te doen naar de Russische inmenging, kort nadat president Trump FBI-baas James Comey had ontslagen. Trump heeft het onderzoek al meerdere keren "een heksenjacht" genoemd, omdat hij het gevoel heeft dat het onderzoek enkel en alleen is bedoeld om hem in een kwaad daglicht te stellen.