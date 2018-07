EMTÉ en Coop roepen erwten en schnitzels terug na vondst listeriabacterie

Supermarktketen EMTÉ haalt per direct diepvrieserwten van het merk Pinguin uit de verkoop en adviseert klanten de erwten niet te eten omdat de listeriabacterie er in kan zitten. Een andere keten, Coop, maakte vanmiddag bekend dat het gehaktschnitzels met 30 procent groenten uit zijn winkels haalt, omdat daar mais in zit die mogelijk besmet is met de listeriabacterie.

Bij EMTÉ gaat het om de verpakkingen van 1 kilo van de extra fijne diepvrieserwten van Pinguin. Die zijn verwerkt in een fabriek waar de listeriabacterie is gevonden. Klanten die de diepvrieserwten hebben gekocht, kunnen die terugbrengen en krijgen dan hun geld terug.

Ook mensen die gehaktschnitzels bij de Coop hebben gekocht kunnen hun geld terugkrijgen. Volgens de supermarktketen zijn verpakkingen met een inhoud van tweemaal 100 gram met de streepjescode 8713526815080 mogelijk besmet. Het gaat om een lading met een uiterste houdbaarheidsdatum tussen 9 en 20 juli.

Waarschuwing voor Hongaarse fabriek

Gisteren waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de producten van een Hongaarse fabriek van het bedrijf Greenyard. Besmette diepvriesgroenten van dat bedrijf hebben voor zover bekend sinds 2015 zeker 47 Europese klanten ziek gemaakt. Negen van hen zijn overleden.

De NVWA verwacht de komenden tijd meer terugroepacties en waarschuwingen. Het Voedingscentrum zegt dat de kans op besmetting met listeria klein is. Gezonde mensen met een normale afweer worden meestal niet erg ziek van de bacterie. Door de producten goed te koken of bakken gaat de bacterie dood.