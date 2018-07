Geen opsporingsonderzoek naar appartement Pechtold

Er komt geen strafonderzoek naar het Scheveningse appartement dat D66-leider Pechtold van een Canadese oud-diplomaat heeft gekregen. Het OM en de procureur-generaal bij de Hoge Raad concluderen dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Ze deden onderzoek nadat er 200 aangiftes waren binnengekomen tegen Pechtold.

De procureur-generaal onderzocht of er sprake kan zijn geweest van een ambtsmisdrijf, namelijk omkoping. De conclusie van het oriënterend onderzoek is dat er geen serieuze reden is om te vermoeden dat Pechtold zich wilde laten omkopen..

Daarnaast deed het OM onderzoek naar valsheid in geschrifte en belastingontduiking. Volgens de aangiftes was de waarde van het appartement, 135.000 euro, te laag getaxeerd zodat Pechtold minder overdrachtsbelasting hoefde te betalen. Volgens het OM is daar echter niets van gebleken.

Privékwestie

Ook vonden de critici het niet in de haak dat Pechtold met de Canadees zou hebben afgesproken dat deze van het appartement gebruik kon blijven maken. Het OM zegt daarover dat het Pechtold en de oud-diplomaat die afspraak mochten maken.

D66-leider Pechtold beschouwde de schenking als een privékwestie en meldde het daarom niet in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Daarin geven Kamerleden geschenken op van meer dan 50 euro. Dat Pechtold het appartement niet opnam in het register, kwam hem in Den Haag op kritiek te staan.