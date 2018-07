Kitten met tiewraps vastgebonden aan hek in Rotterdam

In de buurt van het Marconiplein in Rotterdam is vanmorgen vroeg een kitten gevonden die met tiewraps was vastgebonden aan een hek. De poes is er slecht aan toe. Ze is gewond aan haar bekje en ze heeft breuken in haar pootjes.

Het dier heeft de verwondingen volgens de dierenarts al opgelopen voordat ze aan het hek werd vastgebonden. Hoe ze aan de verwondingen komt, is onduidelijk. Volgens de Dierenbescherming was het dier vastgemaakt om "nooit meer losgemaakt te worden en daar ter plekke te sterven".

Medewerkers van de dierenambulance hebben de poes Kitty genoemd, meldt RTV Rijnmond. Ze heeft pijnstillers gekregen en er zijn röntgenfoto's gemaakt om eventuele inwendige verwondingen vast te stellen. Kitty moet nog een operatie ondergaan, maar dan moet eerst de infectie die ze heeft genezen zijn.

Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. De politie roept getuigen op om zich te melden. De Dierenbescherming hoopt op giften om de behandelingen van Kitty te betalen.