Diplomaat Koen Davidse krijgt veelbesproken topbaan Wereldbank

Diplomaat Koen Davidse wordt voorgedragen als de Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank. Hij begint in november en wordt aangesteld voor een periode van vier jaar. Davidse is nu nog plaatsvervangend hoofd van de VN-vredesmissie in Mali.

Als nieuwe bewindvoerder van de Wereldbank volgt hij de PvdA'er Frank Heemskerk op, die de functie in Washington de afgelopen vijf jaar vervulde. De bewindvoerder beslist mee over leningen die aan ontwikkelingslanden worden verstrekt om armoede te bestrijden.

Zijlstra

Eerder werd voormalig VVD-minister Zijlstra genoemd voor de topfunctie bij de Wereldbank. Hij stapte in februari op als minister van Buitenlandse Zaken, toen bekend werd dat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Vorige week trok Zijlstra zich terug uit de sollicitatieprocedure voor de Wereldbank.

Internationale ervaring

"Met Koen Davidse heeft Nederland een kandidaat van formaat. Hij kent zowel de Wereldbank als de landen waar de bank een belangrijke bijdrage levert aan de bestrijding van armoede en het bereiken van gedeelde welvaart", zeggen de ministers Hoekstra (Financiƫn) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over zijn voordracht.

Davidse werkte bijna 25 jaar in binnen- en buitenland voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, de VN en de Wereldbank. Hij studeerde politicologie en internationale betrekkingen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.