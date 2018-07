Vrouw (84) ligt zes maanden dood in haar woning in Amsterdam

In een woning in Amsterdam-Slotervaart is vorige week een dode vrouw (84) gevonden. Het lijkt erop dat ze daar zo'n zes maanden heeft gelegen.

Volgens omwonenden leidde de vrouw een teruggetrokken bestaan. Een woordvoerder van de politie zegt tegen AT5 en NH Nieuws dat buurtbewoners aan de bel trokken omdat ze haar een paar weken niet gezien hadden. "Dat bleek een paar maanden te zijn.''

De GGD heeft met de politie vastgesteld dat ze een natuurlijke dood is gestorven. Op basis van de post in de woning vermoeden zij dat de vrouw al minstens een halfjaar geleden is overleden.