Meer aangiftes tegen waterpolocoach Leiden

Het Openbaar Ministerie heeft meer aangiftes binnengekregen tegen de 32-jarige Leidse waterpolocoach Koen P. Hij werd al verdacht van een verkrachting en van ontucht met twee minderjarige waterpolospeelsters.

Voorzitter Frans Pot van waterpolo -en zwemvereniging ZVL 1886 is op de hoogte gebracht van de aangiftes. Hoeveel het er zijn heeft het OM niet bekendgemaakt en ook niet van wie ze afkomstig zijn.

De aangiftes liggen wel in de zedensfeer, zei een woordvoerder van het OM tegen Omroep West.

Pot: "We wisten al dat dit een grote zaak is omdat het voorarrest tot 90 dagen is verlengd en omdat de verdachte in beperking zit. Maar de zaak lijkt ieder dag wel groter te worden."

Toen de coach in juni werd aangehouden, reageerden leden van de club geschrokken.