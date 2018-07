Zwembaden in Gent mogen boerkini niet weren

Twee zwembaden in Gent mogen vrouwen in boerkini niet weren, heeft de rechtbank in de Vlaamse stad bepaald in een zaak die was aangespannen door twee moslima's. Volgens de rechtbank maken de zwembaden zich met het verbod schuldig aan discriminatie.

Volgens het reglement van de zwembaden zijn boerkini's en andere bedekkende zwemkleding om hygiënische en veiligheidsredenen niet toegestaan.

De rechter stelt echter op basis van wetenschappelijk onderzoek dat een zwempak dat het lichaam bedekt niet minder hygiënisch is dan andere zwemkleding van hetzelfde materiaal. Ook voor het veiligheidsargument wordt volgens de rechtbank geen goed bewijs geleverd.

De rechtbank stelt dat door het verbod moslima's die om godsdienstige redenen een bedekkend zwempak willen dragen worden benadeeld ten opzichte van andere vrouwen, zonder dat dit verschil redelijk en objectief wordt verantwoord. En dus is er sprake van discriminatie.

Aanpassen

Gent gaat in beroep tegen het vonnis, maar de zwembaden moeten hun regels niettemin onmiddellijk aanpassen. De moslima's die met hun klacht naar de rechtbank gingen, hebben recht op schadevergoeding. Zij blijven anoniem. Het is de eerste keer dat een rechter in België zich uitspreekt over de kwestie.

Ook in Antwerpen geldt in zwembaden een boerkiniverbod. Het gemeentebestuur zegt in reactie op het Gentse vonnis dat de stad aan het verbod vasthoudt. "Het ergste wat ons kan overkomen is dat een symbool van onderdrukking standaard wordt in onze zwembaden, zegt schepen (wethouder) Fons Duchateau van de Vlaams-nationalistische N-VA tegen de Vlaamse omroep VRT.

Nederland

In Nederland is het zwemmen in boerkini toegestaan. Vorig jaar ontstond enige ophef toen een zwembad in Schoonhoven een Syrisch meisje in boerkini wegstuurde dat met haar middelbare schoolklas kwam zwemmen. De volgende keer was ze echter wel welkom.

In Frankrijk verboden in 2016 tientallen badplaatsen boerkini's op het strand. Dat verbod werd later door de rechter teruggedraaid.