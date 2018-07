'Gebruik taser tegen agressieve, demente man gaat wel erg ver'

Het incident op de psychiatrische afdeling van een verpleeghuis in Rotterdam, waar de politie een stroomstootwapen gebruikte tegen een agressieve bewoner, heeft geleid tot een reactie vanuit het kabinet.

Minister van Volksgezondheid De Jonge vindt het gebruik van het wapen tegen de 73-jarige demente man erg ver gaan. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt van een heel akelige noodsituatie. Hij vraagt begrip voor de situatie waarin de politie verkeerde.

Naar het incident afgelopen weekend wordt een onderzoek ingesteld. "De man was door het dolle heen zichzelf aan het verwonden. Dat was voor de agent zelf heel moeilijk", zei Grapperhaus bij de inloop van de ministerraad. "De politie doet dit niet uit gemak."

Veilig en beschermd

De Tweede Kamer vindt dat in de geestelijke gezondheidszorg een taser niet mag worden gebruikt, omdat de psychiatrie een veilige en beschermde omgeving moet zijn. Door gebruik van een taser raakt iemand even verlamd.

Medewerkers van het Rotterdamse verpleeghuis hadden via een 112-melding om hulp gevraagd, omdat de demente man het personeel bedreigde. De politie besloot hem een stroomstoot te geven toen hij niet kalmeerde en zichzelf met een stuk glas aan het snijden was.

Minister De Jonge benadrukte dat het gebruik van een stroomstootwapen niet thuis hoort in een verpleeghuis en wacht het onderzoek af. Volgens minister Grapperhaus was er onduidelijkheid over de status van het verpleeghuis. "De politie verkeerde in de veronderstelling dat het stroomstootwapen daar mocht worden gebruikt."