10 Downing Street houdt zich op de vlakte na harde aanval Trump

"Dat laatste is erg pijnlijk voor May, want dat is nou precies waar de Britten zo op hopen, dat ze grote handelsverdragen met andere belangrijke landen kunnen sluiten als ze definitief uit de EU zijn gestapt", zei de Wit. "En dan natuurlijk met Amerika voorop. Trump heeft daar in dat interview korte metten mee gemaakt."

The Sun bracht het interview gisteravond laat naar buiten toen Trump met May en de top van het Britse bedrijfsleven aan het diner zat in Blenheim Palace. "Je kan niet anders zeggen dan dat dat een heel ongemakkelijk moment was voor May", zei De Wit. "Het is zo ongebruikelijk voor een bezoekend staatshoofd om in een interview op de dag van je aankomst zo keihard met je gastvrouw af te rekenen. Want dat is hier toch gebeurd."

Farage

De Wit heeft de indruk dat Trump zich bij zijn mening over de brexit erg laat beïnvloeden door zijn vriend Nigel Farage, die een van de boegbeelden was van de brexit-campagne. "Van Farage weten we dat hij de afgelopen dagen zijn best heeft gedaan om May weg te zetten als verrader van de kiezers die voor de Britse uittreding uit de EU hebben gestemd."

Later vanmiddag gaat Trump nog op de thee bij de Britse koningin.