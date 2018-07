Ex-vriend van vermoorde Utrechtse stalkte haar en is nu verdachte

De verdachte die is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de Utrechtse studente Laura Korsman, is de ex-vriend van het slachtoffer. Dat heeft de politie - die nog op zoek is naar camerabeelden en getuigen - bevestigd.

De 31-jarige man uit Nieuwegein heeft eerder deze maand drie dagen vastgezeten op verdenking van het stalken van de 24-jarige vrouw. Hem was een contact- en locatieverbod opgelegd. Hij moest daarvoor nog voorkomen.

Alarmknop

Korsman had van de politie een alarmknop gekregen nadat ze aangifte had gedaan van stalking, zowel bij haar huis als op haar stage. De politie wil vanwege het lopende onderzoek niet zeggen of ze die alarmknop heeft gebruikt op de dag dat ze werd vermoord.

De verdachte en Laura hadden drie jaar een relatie. Ze leerden elkaar kennen in het uitgaansleven van Utrecht. De man draaide als deejay op feesten in de stad.

Onlangs beƫindigde Laura de relatie na een vakantie. Kennissen en buren van het slachtoffer vertelden eerder aan RTV Utrecht dat de vrouw sindsdien doodsbang was voor haar ex.

'Een lieve jongen voor de buitenwereld'

Ze zou zo bang zijn geweest dat ze 's avonds niet meer alleen op straat durfde. Vriendinnen begeleidden haar, onder meer naar haar stage bij het UMC Utrecht. Volgens kennissen van de studente verpleegkunde was haar ex naar de buitenwereld een heel lieve jongen.

Laura Korsman werd 11 juli dood gevonden in het huis dat ze deelde met andere studentes. Enkele uren later werd in Nieuwegein de verdachte aangehouden, door agenten in kogelwerende vesten. Hij was doorgereden na een politiecontrole, waarna de achtervolging werd ingezet.