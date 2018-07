Van accountant in Syrië naar kok op de Zwarte Cross

Drie jaar geleden kwam Saleh (35) aan in Nederland. Nu is hij in dienst bij cateringbedrijf De Timp, maar het was lang zoeken naar zijn plek in de samenleving. Vooral het vinden van een baan was lastig. "In Syrië was ik opgeleid tot accountant, maar in Nederland is het voor mij moeilijk om dat werk te doen, dus moest ik iets anders zoeken."

89 procent geen baan

Saleh is niet de enige die problemen heeft met het zoeken van werk. In april bleek dat slechts 11 procent van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen 2,5 jaar later een baan had. Bovendien is het lastig om een baan te vinden die past bij iemands opleiding en interesses.

Saleh is dit wel gelukt. Toen hij voor de vrijwilligers die hem hielpen ging koken, viel dat erg in de smaak. Zijn taalcoach heeft hem in contact gebracht met het bedrijf zodat hij zijn recept kon laten proeven.

'Haloumi' heet het gerecht. Groente, peterselie en Syrische kruiden in filodeeg. "Van mijn moeder heb ik geleerd om het met kaas te maken. Ik hou ervan als ze pittig zijn, maar voor De Timp maak ik ze iets minder pittig dan in Syrië." Deze snack doet het zo goed dat Saleh nu bezig is andere maaltijden te bedenken.