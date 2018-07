19 doden bij explosie in chemische fabriek in China

In de Chinese provincie Sichuan zijn 19 mensen om het leven gekomen bij een explosie in een chemische fabriek. Ook raakten twaalf mensen gewond. Hun toestand is volgens de autoriteiten stabiel.

De ontploffing was op een industrieterrein in de stad Yibin en veroorzaakte een brand. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak van de explosie is niet bekend.

De Chinese overheid probeert de veiligheid in fabrieken te verbeteren, maar dit soort dodelijke ongelukken komt in China nog vaak voor. In 2015 kwamen bij een explosie in Tianjin 165 mensen om het leven en vorig jaar vonden acht mensen de dood bij een ontploffing in een petrochemische fabriek in de provincie Shandong.