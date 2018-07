Bij een explosie gisteravond in de buurt van het vliegveld van Caïro zijn twaalf mensen gewond geraakt, heeft het Egyptische leger gemeld.

De explosie vond plaats in een opslag voor brandstof, net buiten het vliegveld. De knal was in de wijde omgeving te horen. Daarna brak brand uit. Het vliegverkeer kon wel gewoon doorgaan.

De twaalf gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt.