Woonwagenbewoner Piet dolblij: 'Eindelijk luistert de overheid eens'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt met een nieuw woonwagenbeleid. Van Assendorp hoopt dat hij zijn caravan mag houden. "Een stenen huis? Absoluut niet. Worden we er betere mensen van als we in een stenen huis wonen? Ligt het nou aan de woonvorm of aan de mens zelf?" Nee, Van Assendorp hoort bij en ín de woonwagens. "Dat zit gewoon in je. Die woonwagen heb gewoon iets. Geeft je het gevoel van vrijheid. Dat je ooit nog eens weg kan. Het is gewoon onze cultuur. Traditie. We moeten niet in die verstening trappen!"