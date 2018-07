Lichaam gevonden in de IJssel bij zoektocht naar vermiste asielzoeker

In de IJssel bij Kampen is een lichaam gevonden. Er wordt al urenlang gezocht naar een jonge asielzoeker die vanmiddag in het water verdween. Onderzoek moet nog uitwijzen of het om de vermiste man gaat.

De man was met vrienden aan het zwemmen in de IJssel. Volgens RTV Oost zwom hij zo'n 20 meter van de kade toen hij onder water verdween en niet meer boven kwam. Zijn vrienden belden direct 112.

Ondanks een uitgebreide zoekactie werd de drenkeling lange tijd niet gevonden. "De inzet is gewijzigd van levensreddend handelen naar berging", meldde de veiligheidsregio eerder vanavond al. Een landelijk duikteam nam de zoektocht over van de politie en er ging ook een dregteam aan de slag.

De IJssel is bij Kampen afgesloten voor schepen. Op de kade mogen geen mensen komen.