Halsema beëdigd als nieuwe burgemeester van Amsterdam

Halsema noemde drie punten die zij ziet als haar "grootste opgaven": de aanpak van zware criminaliteit, het verbinden van burgers uit alle delen van de stad en het beschermen van individuele identiteit. "Of het nu een jonge transgender is of een islamitische homoseksueel. U zult mij vinden aan de zijde van mensen die zichzelf willen zijn."

Lek vertrouwenscommissie

De burgemeestersbenoeming verliep niet geheel vlekkeloos: vorige maand werd de vacature opnieuw opengesteld omdat er te weinig geschikte kandidaten waren. De tweede ronde verliep ogenschijnlijk soepeler. 85 mensen reageerden: 16 vrouwen en 69 mannen.

Daarnaast is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een mogelijk lek in de vertrouwenscommissie die de nieuwe burgemeester moest voordragen. Dat gebeurde na publicaties in de media over verdeeldheid in de commissie, terwijl de benoeming strikt vertrouwelijk is.