Tieners aangehouden wegens brandstichting in kunstacademie Den Bosch

De politie heeft twee verdachten aangehouden in verband met een brand in de kunstacademie in Den Bosch, afgelopen zondag. Een 18-jarige man uit Rosmalen en een 15-jarige jongen uit Den Bosch zijn respectievelijk maandag en woensdag gearresteerd wegens hun mogelijke betrokkenheid bij de brand in de vestiging van de Avans Hogeschool.

De 15-jarige verdachte is vandaag door de rechter-commissaris voorlopig naar huis gestuurd, de oudste van de twee blijft in elk geval de komende week in voorarrest, laat de politie weten.

Verdachte meldt zich met moeder

De inwoner van Rosmalen meldde zich maandag met zijn moeder op het politiebureau. Hij vertelde dat hij meer wist van de brand, waarvan de politie nog bezig was te onderzoeken of die was aangestoken.

Op basis van zijn eerste verhaal werd de man aangehouden. Vervolgens bleek de vermoedelijke betrokkenheid van de jongen uit Den Bosch, die twee dagen later werd gearresteerd.

De politie heeft niet bekendgemaakt hoe de brand is ontstaan. Het onderzoek loopt nog.

Rookwolk

De brand veroorzaakte een enorme rookwolk in de omgeving. Omdat het pand langs het spoor ligt in Den Bosch, werd het treinverkeer zondagmiddag enkele uren stilgelegd.