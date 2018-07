Werkstraffen voor illegale handelaars in zieke hondjes

Twee mannen hebben van de rechtbank in Leeuwarden werkstraffen gekregen vanwege de handel in zieke puppy's. Ze verkochten de dieren via Marktplaats en deden met vervalste vaccinatieboekjes en inentingspaspoorten alsof de honden gezond waren.

De zaak kwam aan het rollen na meerdere meldingen van mensen die een zieke hond hadden gekocht. Veel van de dieren stierven na een paar dagen.

Een van de twee veroordeelden is meerdere keren gecontroleerd door onder meer de Dierenbescherming, die in een loods in Holwerd in Friesland "abominabele toestanden" constateerde.

Luxe leven

De rechtbank rekent het deze man aan dat hij zich weinig tot niets heeft aangetrokken van de aanwijzingen van de instanties. Hij ging onverminderd door met de handel. Volgens de rechtbank deed hij het om een luxe leven te kunnen leiden. Pas nadat hij was aangehouden, stopte de man.

De dader die het langst doorging met de handel in hondjes heeft een werkstraf van 240 uur of 120 dagen vervangende hechtenis gekregen. De andere verdachte moet een taakstraf van tachtig uur doen of veertig dagen de cel in, meldt Omrop Fryslân.