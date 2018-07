Ook je kerstboom heeft last van de droogte

Om te zorgen dat de naalden niet uitvallen is hij met drie man bezig met het bewateren van de bomen. "Dat doen we zes dagen in de week. Dat is best veel, maar we willen de bomen in leven houden", zegt Tessemaker.

Door de droogte kost dat meer tijd dan in een normale zomer. "Er zijn genoeg watergangen in de omgeving waar water in zit, maar we mogen het niet overal pakken." Daarom moet er verder gereden worden om water te halen, en kost alles iets meer tijd. "Maar de bomen staan er nu goed bij hoor", zegt Tessemaker. "Iedereen kan straks van zijn kerstboom genieten."