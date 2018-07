ProRail: onbewaakte spoorwegovergangen sneller aangepakt

Het aanpakken van openbare onbewaakte spoorwegovergangen is in een stroomversnelling gekomen. ProRail zegt afspraken te hebben gemaakt met alle betrokken partijen, zoals gemeenten en omwonenden, over het opheffen van de gevaarlijke overwegen.

Er zijn in totaal nog iets meer dan honderd openbare onbewaakte overwegen in Nederland. Daarnaast zijn er ook dertig zogeheten huisaansluitingen, overwegen die leiden tot vaak maar een of twee huizen. En ook op tientallen boerenerven zijn nog onbewaakte overgangen te vinden.

Met die laatste twee groepen hoopt ProRail later afspraken te kunnen maken. "Die gesprekken zijn wat makkelijker", zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder. "Je hebt daarin vaak maar met een partij te maken." Gesprekken over openbare overgangen zijn lastiger, omdat er allerlei mensen gebruik van maken. "Maar daar hebben we dus al afspraken over kunnen maken."

Extra geld van het kabinet

Als extra impuls trekt het kabinet 50 miljoen euro extra uit voor het beveiligen van gevaarlijke spoorwegovergangen. De helft daarvan is bedoeld voor onbewaakte overwegen. "Dat maakt praten in ieder geval nog veel makkelijker, want meer geld betekent meer oplossingen kunnen bieden."

Of het genoeg is, weet ProRail nog niet. "Dat is afhankelijk van het soort oplossingen voor het opheffen van overwegen." Zo is op sommige plekken bijvoorbeeld een spoorbrug nodig, en op andere plekken kan de route makkelijk omgelegd worden.

De spoorbeheerder hoopt in elk geval binnen drie jaar het grootste deel van de openbare onbewaakte spoorwegovergangen te kunnen sluiten.

Ongelukken

De afgelopen jaren gebeurden meerdere ongelukken op onbewaakte overwegen. Zo kwamen vorig jaar een vader van 31 en zijn 3-jarige zoontje om het leven bij een particuliere onbewaakte overgang in Harlingen.

In Winsum ging het op dezelfde plek meerdere keren mis: In oktober 2014 kwam een man van 24 om het leven bij een openbare onbewaakte overgang en een half jaar eerder iemand van 67. In november 2016 botste daar een trein op een tankwagen met melk.