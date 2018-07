Toneelacademie Maastricht mag in opspraak geraakte leraar ontslaan

De Toneelacademie in Maastricht mag een bewegingsdocent ontslaan die door meerdere studenten is beschuldigd van ongewenst gedrag. Dat heeft de kantonrechter bepaald.

De docent werd in november door de Toneelacademie geschorst, nadat een medewerker na een gesprek met een studente melding had gemaakt van ongepaste gedrag door de docent. De leraar, sinds 1989 in dienst bij de academie, lag toen al onder een vergrootglas.

Tegenover NOS op 3 lieten vorig jaar 29 acteurs en actrices van de Toneelacademie weten dat ze negatieve ervaringen met hem hadden gehad. Zij deden anoniem hun verhaal. Een aantal van hen beschuldigde hem direct en indirect van machtsmisbruik en seksuele intimidatie.

Waarschuwing

In 2006 had de Toneelacademie de man al eens gewaarschuwd toen hij bij correcties van fysieke houdingen geslachtsdelen van studenten had aangeraakt. In 2010 volgde opnieuw een waarschuwing, waarna het hem verboden werd studenten aan te raken.

De meldingen van eind vorig jaar, waarbij de docent onder meer een studente op de billen zou hebben getikt en intieme massages zou hebben gegeven, waren voor de Zuyd Hogeschool - waaronder de Toneelacademie valt - reden om een onderzoek in te stellen. Dat leidde tot de schorsing en later de gang naar de rechter om zo het ontslag van de man af te dwingen.

De docent zelf was van mening dat hij niets verkeerd had gedaan. De kantonrechter in Maastricht dacht daar anders over. Hij oordeelde dat er sprake was van "ernstig verwijtbaar handelen" en dat om die reden de arbeidsovereenkomst ontbonden mag worden.

Een woordvoerder van Zuyd Hogeschool laat weten dat de uitspraak conform de eis van de school is. "Verder kunnen we inhoudelijk weinig zeggen, omdat we rekening houden met een hoger beroep", laat hij weten.