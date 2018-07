Tunesië weer populair als vakantiebestemming, ondanks dreiging aanslagen

Bijna een miljoen Europeanen hebben in de eerste zes maanden van 2018 vakantie gevierd in Tunesië. In die periode bezochten in totaal meer dan 3 miljoen vakantiegangers het Noord-Afrikaanse land, een stijging van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Tunesië kan de extra toeristen goed gebruiken. Het land werd in 2015 zwaar getroffen door terreuraanslagen. Bij de aanslag op een strand bij de badplaats Sousse kwamen 39 mensen om het leven, onder wie veel Britten. 21 toeristen werden gedood bij een aanslag op het Bardo National Museum in de hoofdstad Tunis. Vervolgens gaven veel landen een negatief reisadvies voor Tunesië.

Mede daardoor raakte het land in een economische crisis. Veel jongeren zijn werkloos en proberen illegaal naar Europa over te steken. Naar schatting 3000 jongeren reisden af naar Syrië om zich aan te sluiten bij terreurorganisatie IS.

'Risico van aanslag blijft'

Dit jaar hoopt Tunesië in totaal 8 miljoen toeristen te verwelkomen. Als dat lukt, zit het weer op het niveau van voor de aanslagen. In 2014 ontving Tunesië 7 miljoen vakantiegangers, het jaar daarna iets meer dan 5 miljoen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog steeds in heel Tunesië een risico op terroristische aanslagen bestaat. Afgelopen zondag kwamen zes Tunesische agenten om het leven toen ze in een hinderlaag liepen in het grensgebied met Algerije.