Vrouw van 82 komt alleen nog klauterend Japans bergdorp uit na natuurramp

De dorpsbewoners slapen in een evacuatiecentrum op een half uur rijden, want in Nakahata is geen elektriciteit en drinkwater. De huizen die nog overeind staan, zijn eigenlijk niet meer bewoonbaar. De twee wegen die het dorp uitlopen, zijn volledig afgesloten.

"Vanochtend klauterde een dame van 82 over boomstammen en rotsblokken heen om het dorp uit te komen. Met een glimlach op haar gezicht vertelde ze dat er niets meer van haar huis over is", vertelt Duits. Op de vraag waar haar kracht vandaan komt, zei ze: 'Ik wil 100 worden.' Mensen in dit dorp zijn echt onvoorstelbaar. Je raakt diep onder de indruk van de enorme kracht die mensen in zich hebben."

Vanochtend nog werd er meer regen voorspeld. Dat kan gevaarlijk zijn. "Alles ligt los in de bergen. Er zijn een heleboel modderstromen die tot halverwege de bergen zijn gekomen. Als daar regen bij komt, gaat het weer helemaal naar beneden."