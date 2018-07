Drie jaar geëist voor fatale mishandeling op de Wallen

De Roemenen hadden veel bulten, blauwe plekken en bloeduitstortingen en een gescheurde lip. Hetzelfde gold voor de Nederlanders, die ook stukjes tand misten, schaafplekken en kapotte handen hadden en duizelig waren.

In eerste instantie dacht de politie dat het slachtoffer als vredestichter tussen de vechtersbazen was gesprongen en daarbij klappen had opgelopen. De politie zette een sms-bom in om getuigen te achterhalen. Later bleek dat de groepen elkaar over en weer hebben uitgedaagd en mishandeld.