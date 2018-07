Facebook moet ouders overleden Duits meisje inzage geven in haar account

Facebook moet de ouders van een overleden Duits meisje toegang geven tot het account van hun dochter. Voor het Duitse erfrecht is de inhoud van iemands Facebook-account net zoiets als een brief of een dagboek, oordeelde het Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die komen na de dood van de eigenaar ook aan de erfgenamen toe. Dat de wet op het erfrecht (1922) van ver voor de opkomst van sociale media dateert doet er niet toe.

Het 15-jarige Berlijnse meisje zat al viereneenhalf jaar op Facebook toen zij in 2012 onder een metro terechtkwam en aan de gevolgen overleed. Het is onduidelijk of zij een eind aan haar leven wilde maken.

Haar moeder hoopte via het account duidelijkheid te krijgen of ze bewust voor de metro was gesprongen, bijvoorbeeld doordat ze er in gesprekken met vriendinnen of anderen al over speculeerde.

Herdenkingsstatus

Maar Facebook zette het account na het overlijden van het meisje in de zogeheten herdenkingsstatus; niemand kan de chatberichten dan nog lezen, ook niet met de juiste inloggegevens, tenzij de eigenaar voor zijn overlijden een contactpersoon heeft benoemd.

Toen Facebook ook de moeder geen toegang wilde geven, stapte zij naar de rechter. Een lagere rechtbank in Berlijn gaf Facebook gelijk, al gaf de rechter toe dat hij zich in juridisch nog niet verkend terrein bevond. Voor de Berlijnse rechter was doorslaggevend dat de privcacy van de chat-partners van de dochter werd geschonden als de ouders die berichten konden lezen.

Het Bundesgerichtshof, de hoogste Duitse beroepsinstantie voor civiel recht, denkt daar anders over. Er is geen reden om digitale inhoud anders te behandelen dan brieven of dagboeken, zei de voorzitter.

Moeilijke keuze

Facebook respecteert de uitspraak, maar is het er niet mee eens. Het zal het vonnis bestuderen om te bepalen wat de gevolgen zijn.

Het bedrijf noemt de keuze tussen de wens van de familie en de privacy van derden een van de moeilijkste keuzes die het moet maken. Aan de ene kant voelen we mee met de familie van het meisje, aan de andere kant hebben we de plicht de privacy van onze gebruikers te beschermen, stelt Facebook.