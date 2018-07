Dak kapot, duiven dood, auto stuk: steenmarter rukt op

De steenmarter was ooit zeldzaam, maar rukt nu op. Het diertje veroorzaakt de laatste tijd veel schade en overlast in het noorden en oosten van Nederland.

RTV Noord schrijft over de ervaringen van Jelte Zwerver uit Grootegast. Een steenmarter had zich onder de dakpannen van zijn woning genesteld. Daar had het dier voedselresten en uitwerpselen achtergelaten die zorgden voor stank- en vliegenoverlast. Maar de marter had ook de glaswol-isolatie opgegeten. Alle dakpannen moesten eraf, het dak is vernieuwd en er is schrikdraad in de dakgoten aangebracht. Kosten: ruim 20.000 euro.