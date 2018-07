Levenslang in Filipijnen voor Nederlandse pedoseksueel

Een man uit Amsterdam is in de Filipijnen tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor misbruik van minderjarigen en mensenhandel. Dat gebeurde al in april, maar het is nu door de Amsterdamse politie bekendgemaakt.

De politie arresteerde de man in september 2015 in zijn huis in de Filipijnen, na een tip van Nederlandse collega's. De twee Filipijnse stiefdochters van de man, 10 en 14 jaar oud, verklaarden dat ze seksuele handelingen bij hem hadden moeten verrichten. Bij de oudste was dat al vijf jaar gaande.

De 70-jarige Joep M. was in 2006 in Nederland tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met verstandelijk of lichamelijk beperkte minderjarigen in Amsterdam-Noord.

Weeshuis

Na zijn vrijlating in 2008 probeerde hij een kinderopvang te beginnen. Dat kwam niet van de grond omdat de politie met toestemming van de toenmalige burgemeester Cohen ouders op de hoogte bracht van het verleden van de man.

In 2010 verdween hij van de radar, maar in 2012 kwam hij opnieuw in beeld. De Amsterdamse politie kreeg een tip dat M. zijn diensten op een Filipijnse website aanbood als leider van een kinderdagverblijf. Ook zette hij een advertentie waarin hij schreef dat hij op zoek was naar een Filipijnse vrouw van rond de 25, liefst met kinderen, om samen een weeshuis te beginnen.