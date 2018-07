Wekdienst 12/7: Trump in Londen en beëdiging Halsema als burgemeester

Wat heb je gemist?

Goed nieuws voor de ongeveer tachtig jonge kinderen die de spierziekte SMA hebben: het medicijn Spinraza komt per 1 augustus in het basispakket. Het Zorginstituut Nederland oordeelde in januari dat die prijs te hoog was. Minister Bruins is toen in onderhandeling gegaan met fabrikant Biogen, waardoor het medicijn nu voor een "aanvaardbare prijs" beschikbaar is. De precieze uitkomst van de onderhandelingen blijft geheim.

Ander nieuws uit de nacht: