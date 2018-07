Grensoverschrijdend gedrag oud-burgemeester Huizen toch onderzocht

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen Fons Hertog, de oud-burgemeester van Huizen. Die stapte in februari op wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM aan NH Nieuws.

Hertog raakte in opspraak toen naar buiten kwam dat zeven vrouwen meldden dat hij 'grensoverschrijdend gedrag' vertoonde. Zes van hen werkten bij de gemeente, de zevende vrouw bij een extern bureau. Het gaat om de periode 2015 tot en met 2017.

Zes slachtoffers dienden een klacht tegen hem in. De eerste melding dateert van december. Een maand later kreeg de gemeentesecretaris "ernstiger berichten".

Dossier gesloten

De slachtoffers, de gemeente en de provincie zeiden aanvankelijk geen aangifte tegen de VVD'er te doen. De commissaris van de koning vond extra onderzoek niet noodzakelijk en sloot het dossier na het aftreden van Hertog.

De woordvoerder van het OM kan nog niets zeggen over de aard van de aanklacht en het aantal aangiftes. Hertog was burgemeester van Huizen sinds 2012.

Het was de tweede keer in zijn politieke carrière dat Hertog in opspraak raakt. Als burgemeester van Haarlemmermeer (2003-2006) bezocht de VVD'er pornosites op de gemeentecomputer. In 2006 stapte hij op na een vernietigend rapport over brand in het cellencomplex van Schiphol die elf mensen het leven kostte.