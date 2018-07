Tweede aanhouding voor beschieting Panoramamet anti-tankraket

De politie heeft vorige week een tweede man aangehouden voor de beschieting op het gebouw van Panorama in Amsterdam, vorige maand. Dat meldt het weekblad op de eigen website en de politie heeft de aanhouding bevestigd.

Op 21 juni werd het pand aan de Teleportboulevard beschoten met een anti-tankraket. Daarbij vielen geen gewonden. Kort na de beschieting werd in Woerden een verdachte opgepakt, die nog vastzit. Het zou gaan om de president van de Woerdense afdeling van Caloh Wagoh Main Triad, een criminele motorclub.

Het is niet bekend of de tweede aangehouden verdachte ook lid is van dezelfde motorbende. De verdachte zit in volledige beperking.

Waarom het pand in Amsterdam werd beschoten, is niet duidelijk, Mogelijk heeft het te maken met eerdere verhalen in Panorama over twee verdachten in een rechtszaak over de moord op een Amsterdamse crimineel, die lid zouden zijn van Caloh Wagoh Main Triad.