Beate Zschäpe (NSU) krijgt levenslang voor tien neonazistische moorden

Beate Zschäpe van de neonazistische terreurgroep Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) heeft levenslang gekregen.

De Duitse is schuldig bevonden aan het medeplegen van tien moorden. Samen met Uwe Mundlos en Uwe Böhnhardt had de inmiddels 43-jarige Zschäpe het tussen 2000 en 2007 vooral op Turks-Duitse middenstanders voorzien. Het is praktisch uitgesloten dat ze eerder vrijkomt, dat zou alleen in extreme gevallen zoals ziekte kunnen gebeuren.