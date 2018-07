Kabelbaan moet Hollywood-letters beter bereikbaar maken

Het is een van de beroemdste trekpleisters van de Verenigde Staten, maar ook notoir onbereikbaar: het Hollywood Sign in de heuvels boven de Amerikaanse filmstad. Een kabelbaan gaat daar mogelijk verandering in brengen.

Filmstudio Warner Bros. heeft voorgesteld om gondeltjes heen en weer te laten pendelen tussen hun terrein en de letters. Bezoekers kunnen dan met de Hollywood Skyway de anderhalve kilometer in zes minuten afleggen.

Nu is het nog een heel gepuzzel om dicht bij de letters te komen. Bezoekers moeten de stad uit, hun weg door het uitgestrekte Griffith Park zoeken en moeten genoegen nemen met een selfie door het hekwerk waarmee het is afgeschermd tegen vandalen. Omwonenden klagen geregeld over overlast door toeristen.