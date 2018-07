Collegegeld voor eerste studiejaar gehalveerd

Alle nieuwe studenten aan universiteiten en hogescholen betalen voortaan de helft minder collegegeld voor hun eerste studiejaar. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Van Engelshoven van Onderwijs.

De korting geldt alleen voor mensen die nog niet eerder hebben gestudeerd. Zij betalen vanaf collegejaar 2018-2019 geen 2060 euro, maar 1030 euro. Bij lerarenopleidingen wordt het collegegeld voor de eerste twee jaar gehalveerd.

Het kabinet wil met de maatregel financiële drempels wegnemen voor aankomende studenten. "Hier zijn studenten echt blij mee", denkt Van Engelshoven. "Als je gaat studeren is collegegeld zo'n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar ruim 2000 euro op staat of de 1000 die we nu geregeld hebben."