School blundert: honderden leerlingen onterecht cum laude-diploma

Honderden geslaagde leerlingen van het Assink Lyceum in Haaksbergen en Eibergen, moeten hun diploma weer inleveren. Door een fout van de school hebben ze onterecht een papiertje gekregen waarop staat dat ze cum laude zijn geslaagd. De diploma's worden binnenkort omgeruild voor een correct exemplaar.

Volgens de school gaat het om een administratieve fout. "Per abuis is een zin opgenomen die er niet had moeten staan, namelijk: 'Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 52a van het Eindexamenbesluit VO'", meldt de school.

De zin was uiteraard alleen bedoeld voor leerlingen die ook daadwerkelijk cum laude geslaagd waren, maar verscheen door de fout op vrijwel alle diploma's die onlangs werden uitgereikt. De school had dit jaar ruim 600 examenkandidaten.

Na overleg met de onderwijsinspectie heeft de school besloten de diploma's om te ruilen. Leerlingen moeten daarvoor binnenkort terugkomen op school, meldt RTV Oost.