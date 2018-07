Celstraf voor oud-topman Ballast Nedam vanwege witwassen

Een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam is veroordeeld tot twee maanden celstraf vanwege witwassen. Ook krijgt de 74-jarige man een boete van 100.000 euro en hij moet 5,1 miljoen euro aan illegale inkomsten terugbetalen aan de staat.

De oud-bestuurder verstrekte bedrijfsinformatie over het budget van Ballast Nedam aan een externe adviseur. In ruil daarvoor kreeg hij steekpenningen. Tussen 1999 en 2002 ontving hij meer dan 2,4 miljoen dollar.

De man liet de steekpenningen overmaken naar een Zwitserse bankrekening. Dat geld werd vervolgens via de rekening van een externe adviseur overgemaakt naar zijn Nederlandse rekening. Hij deed daarbij alsof het om legale inkomsten ging.

Omkoping verjaard

Volgens de rechtbank is er sprake geweest van omkoping, maar daar kan de man niet meer voor vervolgd worden omdat het verjaard is. Hij is daarom alleen veroordeeld voor witwassen.

Het Openbaar Ministerie had alleen een voorwaardelijke celstraf geëist, maar de rechtbank vond dat niet genoeg. Naast de celstraf, boete en het terugbetalen van illegale inkomsten, mag de man ook de komende vijf jaar geen bestuursfunctie vervullen.

Een andere bestuurder van Ballast Nedam is vrijgesproken, meldt RTV Utrecht. Deze man van 70 zou 1,1 miljoen dollar hebben witgewassen, maar volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij dit geld na december 2001 nog op een Zwitserse rekening had staan. Vanaf die datum werd witwassen strafbaar gesteld.

Miljoenenschikking

De zaak tegen de twee oud-bestuurders vloeit voort uit een breder onderzoek van het OM naar Ballast Nedam. Het bedrijf kocht in het verleden buitenlandse ambtenaren om in Saudi-Arabië en Suriname om grote projecten binnen te slepen.

In 2012 trof het OM een schikking met het bedrijf. Het bedrijf betaalde een boete van 5 miljoen euro om strafvervolging te voorkomen.