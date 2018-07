15 jaar cel voor mislukte moordaanslag in Utrecht

Twee mannen zijn veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor een mislukte liquidatie in Utrecht. Ze hadden vorig jaar mei in de Utrechtse wijk Zuilen een man onder vuur genomen met een automatisch wapen. Het is volgens de rechtbank een wonder dat het slachtoffer niet werd geraakt.

De mannen van 31 en 39 jaar oud gingen volgens de rechtbank goed voorbereid op pad. Van hun opdrachtgever kregen ze een beschrijving van de man, zijn adres en het kenteken van zijn auto. In de nacht van 10 op 11 mei reden ze in een gestolen auto naar hem toe, met in de kofferbak het automatische wapen.

Wildwesttaferelen

In Utrecht wachtten ze in hun auto tot hun doelwit rond middernacht de straat inreed. Een van de mannen stapte uit, liep op hem af en opende het vuur. De man wist te vluchten terwijl de kogels hem om de oren vlogen. In de achtervolging weigerde het wapen van de schutter. De beschoten man vluchtte schreeuwend een studentenhuis in, meldt RTV Utrecht. Volgens getuigen was hij zo bang, dat hij moest overgeven.

De twee verdachten gingen er vandoor en reden naar Nieuwerbrug aan den Rijn. Daar staken ze hun auto in brand om sporen te wissen. Ze wilden in een tweede vluchtauto stappen, maar die startte niet en vloog per ongeluk in brand. De twee renden daarop een weiland in, waar ze werden aangehouden door de politie.

Roekeloos en meedogenloos

"Bij de aanslag op het slachtoffer is volstrekt roekeloos gehandeld door met een automatisch wapen midden in een woonwijk, met getuigen, te gaan schieten", stelt de rechtbank.

Het slachtoffer zit sinds de moordpoging ondergedoken. Er is bij hem een depressie en een posttraumatische stressstoornis vastgesteld.

"Het meedogenloze en levensgevaarlijke handelen heeft daarnaast gevoelens van angst en onveiligheid bij buurtbewoners en vele andere mensen in de samenleving opgeroepen", oordeelt de rechtbank.

Bang maken

Beide verdachten hebben de beschieting en de brandstichting bekend. Ze zeggen in opdracht van iemand te hebben gehandeld, maar willen niets zeggen over diens identiteit.

Ook blijft onduidelijk waarom de man in Zuilen is beschoten. Volgens de twee verdachten wilden ze hem alleen maar bang maken en niet doden. Maar dat vinden het OM en de rechtbank ongeloofwaardig. Het OM had twee weken geleden achttien jaar celstraf tegen de twee geƫist.