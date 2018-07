Britse oud-politicus Lord Carrington (99) overleden

De Britse oud-politicus Lord Carrington is op 99-jarige leeftijd overleden. Hij was in zijn lange carrière onder meer minister van Buitenlandse Zaken en Defensie. Ook was hij secretaris-generaal van de NAVO en EU-vredesgezant voor de Balkan.

Peter Carrington begon zijn carrière net na de Tweede Wereldoorlog en was onder meer minister van Landbouw onder Winston Churchill. De conservatieve politicus bekleedde daarna nog tal van functies: hij was de hoogste Britse vertegenwoordiger in Australië, bevelhebber van de Britse marine, oppositieleider in The House of Lords en minister van Buitenlandse Zaken.

Falkland-debacle

Na de Argentijnse bezetting van de Falklandeilanden in 1982 trad Carrington af als minister van Buitenlandse Zaken, omdat hij bedoelingen van de Argentijnse junta niet had voorzien. Later werd zijn naam gezuiverd door een onderzoekscommissie.

Tussen 1984-1988 gaf hij leiding aan de NAVO in Brussel en begin jaren 90 probeerde hij als EU-gezant de oorlog in het voormalige Joegoslavië te beëindigen. Tot aan zijn dood was Carrington lid van The House of Lords.