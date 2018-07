Enkhuizen laatste gemeente zonder gemeentebestuur

Als overmorgen - 112 dagen na de verkiezingen van 21 maart - de gemeenteraad van Oudewater (Utrecht) instemt met de voordracht van nieuwe wethouders, hebben alle gemeenten in Nederland weer een compleet college van burgemeesters en wethouders. Heel Nederland, behalve Enkhuizen. De stad aan het IJsselmeer is als laatste van alle gemeenten nog op zoek naar een nieuw bestuur.

Enkhuizen (ruim 18.000 inwoners) heeft een versplinterde gemeenteraad van zeventien zetels, verdeeld over tien fracties. Daarmee blijkt het onmogelijk om een coalitie tot stand te brengen. De oplossing is gezocht in het sluiten van een zogeheten raadsbreed akkoord; dat is een overeenkomst waar alle fracties aan hebben meegewerkt en mee instemmen. Vanavond vergadert de gemeenteraad erover.

Als de raad het eigen akkoord aanvaardt, moeten er nog wethouders worden gezocht die het afgesproken beleid moeten uitvoeren. Of dat op korte termijn lukt, is nog maar de vraag. Als niet binnen een week nieuwe wethouders kunnen worden benoemd, schuift alles door naar september. In dat geval heeft de formatie meer dan 160 dagen geduurd, vermoedelijk een nationaal record.

Man/vrouw

Nu er een college is in 379 van de 380 gemeenten kan de eindstand worden opgemaakt. Een kwart van de wethouders, 364 fte in totaal, is vrouw, Dat is een lichte stijging ten opzichte van het percentage vrouwelijke wethouders in de vorige twee collegeperioden. In een derde van de colleges zit geen enkele vrouwelijke bestuurder.

Lokale partijen leveren de meeste wethouders: bijna een derde van alle wethouders is dat namens een lokale partij. Alleen het CDA (20 procent) en de VVD (17 procent) komen daar enigszins bij in de buurt. GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie leveren zelfs samen minder wethouders dan lokale partijen.