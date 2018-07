Vrouw in villa Hilversum door misdrijf om het leven gekomen

De politie gaat ervan uit dat de vrouw die gisteren dood is gevonden in een villa in Hilversum door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoek is nog in volle gang.

De politie kreeg om 11.15 uur een melding van een verdachte situatie bij een pand aan de Waldecklaan. De brandweer ging de villa als eerste binnen, omdat er een sissend geluid klonk dat mogelijk duidde op een gaslek.

Dat bleek niet zo te zijn. Daarna gingen agenten de woning binnen. Die vonden de overleden vrouw.

Camerabeelden

De politie kan nog niets zeggen over de leeftijd en de identiteit van het slachtoffer.

Een buurtbewoner zei tegen NH Nieuws dat in de villa vooral jonge mensen wonen.