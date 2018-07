Toch geen toets maatschappijleer voor leerlingen VMBO Maastricht

Eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht hoeven toch niet allemaal de toets maatschappijleer te maken. Vorige week besliste de externe examencommissie dat alle leerlingen de maatschappijleer-toets opnieuw moesten maken vanwege "de vele hiaten op de cijferlijsten bij alle leerlingen". Maar nu blijkt dat dat niet hoeft, schrijft de school in een mail aan de ouders.

"Uit zorgvuldig aanvullend onderzoek is gebleken dat de eindtermen voor maatschappijleer toch voldoende gedekt zijn door toetsen uit het oude toetsprogramma", schrijft de school. "Dat betekent dat de verplichte toets komt te vervallen."

Het is niet duidelijk of alle leerlingen de toets niet meer hoeven te maken. De woordvoerder van VMBO Maastricht was niet bereikbaar voor een reactie.

Mogelijk hoeven sommige leerlingen toetsen van andere vakken ook niet te doen. De externe examencommissie komt donderdag met de uitkomsten van een aanvullend onderzoek naar alle andere vakken.

Niet gehaald

Het VMBO Maastricht kwam na de examenperiode in opspraak. Bij de schoolexamens waren veel tekortkomingen, waardoor de eindexamenkandidaten helemaal niet mee hadden mogen doen aan het centrale eindexamen. Iedere kandidaat had voor ten minste één vak niet alle schoolexamens afgerond. Cijfers waren niet ingevuld, toetsen niet gemaakt en stages niet afgerond.

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht de gang van zaken en verklaarde de examens ongeldig.

Minister Slob van Onderwijs besloot uiteindelijk de resultaten van het centraal examen voorlopig wel overeind te houden. Hij gaf de leerlingen een half jaar de tijd voor het afmaken van het schoolexamen. Leerlingen krijgen nu een individueel programma, om te controleren of ze examenstof beheersen. Ook is er een zomerschool ingericht waarin leerlingen de toetsstof wordt bijgespijkerd.